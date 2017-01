"Dialogo e Contaminazione": musiche di Haendel tra i lunettoni di Palazzo Chiericati

Sabato 10 giugno alle 18 si terrà il concerto-incontro "Dialogo e Contaminazione" con il racconto dei maestosi lunettoni dei pittori Bassano, Maffei e Carpioni insieme all'esecuzione da parte di un soprano e otto violoncelli con musiche di H. Villa Lobos, Zandonà e Haendel nell'ambito della stagione concertistica "Orecchio, Occhio, Cuore" a Palazzo Chiericati di Vicenza in piazza Matteotti 37. Da febbraio a giugno si terranno altri 5 concerti-incontri sempre nella stessa location con il connubio della musica classica e interventi illustrativi su opere presenti nelle collezioni di Palazzo Chiericati come novità delle edizione 2017. Le opere selezionate saranno presentate dal professor Giovanni Carlo Federico Villa, referente scientifico dei musei civici, professore ordinario di Storia dell'Arte Moderna e direttore del Centro di Ateneo di Arti Visive dell'Università degli Studi di Bergamo, studioso di pittura veneta del Rinascimento e museologo. Gli eventi vogliono far apprezzare le oltre 120 opere tra il '200 e il '300 da quando è stata riaperta l'Ala Novecentesca il 7 ottobre 2016. La manifestazione è organizzata dall'Officina dei Talenti in collaborazione con l'assessorato alla crescita del comune di Vicenza. Biglietteria e abbonamenti sono a cura dell'associazione Officina dei Talenti: viverelavilla@libero.it - 345.5382198. L'entrata sarà possibile fino al raggiungimento della capienza.

ELENCO CONCERTI