"Diablo Loco": tributo a Piero Pelù e Litfiba al "Garage Cafè" di Noventa Vicentina

Sabato 4 febbraio 2017 alle 21 il gruppo musicale "Diablo Loco" sarà ospite al locale "Garage Cafè" di Noventa Vicentina in via Carlo Porta 44 per un concerto live come tributo musicale a Piero Pelù e ai "Litfiba". La band segue la trentennale carriera artistica di Piero Pelù, il carismatico leader dei Litfiba, spaziando dai pezzi storici del gruppo fiorentino, come "Regina di Cuori", "Fata Morgana" e "El Diablo", fino ai singoli più famosi del cantante da solista, come "Toro Loco" e "Il Mio Nome E' Mai Più". Il repertorio dei "Diablo Loco" arriva fino a Ligabue, Jovanotti, Angun, Federico Poggipollini e Negrita. Il loro slogan: "Diablo Loco...Il Fuoco, Il Sangue e l'Anima del Rock". I membri del complesso sono 5: Marco Visentin (voce); Nicola Mele (chitarra); Maestro Merkury (batteria); Ilario Spennato (chitarra); Moris Zerbato (basso). Contatti: axeliga@gmail.com. Il "Garage Cafè" è pizzeria, steak house e birreria con ottime proposte culinarie, drink e birre: il locale propone intrattenimenti musicali con live band e dj set oltre alla pay tv in sala per eventi sportivi. Orari di apertura: dalle 18 alle 2. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0444.760689.

ELENCO CONCERTI