Di tanti palpiti - concerto Lirico Sinfonico

Concerto lirico sinfonico in Co-produzione con

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta



“DI TANTI PALPITI”



Da un'idea di Mario Piotto, direttore artistico.



Esecuzione di 20 brani lirici e canzoni della tradizione classica italiana e internazionale con intermezzi e overture di opere e orchestra lirico-sinfonica di 50 elementi.



CAST:



Soprano Silvia Celadin

Tenore Rodrigo Trosino Opera Singer

Mezzo soprano Karine Ohanyan

Basso Enrico Rinaldo

Tenore Dario Magnabosco

Mezzo soprano Silvia Alice Gianola

Ospite d'onore il baritono Elia Fabbian Baritono



Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

Direttore Marco Titotto



In caso di mal tempo recupero il 11/08/2018



COSTO DEI BIGLIETTI:



Primo Settore Platea

INTERO € 15.00

RIDOTTO € 12.00



Secondo Settore Tribune

INTERO € 10.00

RIDOTTO € 8.00



(ridotto previsto per Over 65 e Under 18 anni di età)

0 - 10 anni gratuito



Biglietteria in Edicola in Piazza a Mottinello Nuovo e presso l'ingresso del teatro la sera dello spettacolo a partire dalle 20.00