"Di Comico Sapor: L'Opera Buffa" a Villa Morosini Cappello di Cartigliano

Domenica 15 gennaio alle 17 è in programma il concerto operistico "Di Comico Sapor: L'Opera Buffa" per il ciclo "Musica con...thè" presso Villa Morosini Cappello di Cartigliano in viale Cappello 6. L'opera buffa è un genere operistico, che si sviluppò a Napoli nella prima metà del XVIII secolo come opera comica e da lì migrò a Roma e nel nord Italia. Famosi compositori, tra cui Mozart, Rossini e altri ancora, diedero un grande contributo allo sviluppo di questo genere operistico. Nella storia dello sviluppo dell'opera lirica, l'opera buffa si contrappose alle caratteristiche stilistiche della cosiddetta opera seria. L'opera buffa si proponeva di trasformare l'opera in un genere, in cui la gente comune potesse notare una propria somiglianza con i personaggi. Dal momento che l'opera seria era un costoso intrattenimento per re e nobiltà, l'opera buffa fu realizzata per un pubblico più normale con problemi più comuni. Ingresso libero. Per informazioni: 0424.590234 - www.comune.cartigliano.vi.it.

