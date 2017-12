DesCanta Furio e gli Ska-J al The Big

Venerdì 29 dicembre alle 22.30 al The Big i DesCanta Furio e gli Ska-J un concerto dedicato alla musica allegra che da anni contraddistingue l'attività pluridecennale di Marco Forieri in arte Furio.

Lo spettacolo apre con i brani, che Furio ha scritto o arrangiato con i Pitura Freska, si dedica al Natale e conclude con i brani usciti l'anno scorso con il suo primo cd a proprio nome: Furiology. Il primo album da solista ha venduto già 2000 copie fisiche, 50mila ascolti su spotify, 20° classificato nel sito rockit, finalista premio Tenco per la musica dialettale.



Il cantautore veneziano ha partecipato alla meravigliosa avventura dei Pitura Freska per la quale è stato coautore di molti singoli e della sperimentazione jazz/ska degli Ska-J. Con questo gruppo ha inciso 4 album dedicati al Natale (DesCanta Claus volumi 1, 2, 3, 4) guardando con allegria ma anche in maniera scanzonata i classici natalizi. Il primo volume è stabilmente nella classifica i-tunes reggae italiano dal 2011.

