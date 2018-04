Depeche Mode Party al Vinile di Bassano del Grappa

Per la terza volta approda al Vinile la serata celebrativa e ad alto tasso di energia, dedicata ai cultori, amanti e seguaci di quella che viene unanimemente considerata come una delle più grandi band di tutti i tempi.

Una lunga notte di sonorità elettroniche affascinanti, tutte da ballare, dedicata a tutti i successi dei D.M., con un particolare occhio di riguardo al decennio d'oro dello storico trio di Basildon, quello compreso tra 1980 e 1990.

Epoca in cui Dave Gahan e soci si imposero come la più grande band synth pop della new wave, grazie anche all'apporto di Vince Clarke (presente nel primo album Speak And Spell del 1981) e del geniale Alan Wilder, subentratogli nelle produzioni successive, culminate nella svolta dark dello splendido Black Celebration (1986) e nei due successivi capolavori Music For The Masses (1987) e Violator (1990), che proiettarono la band alla conquista del mercato americano.

A corredare una setlist monografica, ci saranno anche le hit, le sonorità e le suggestioni delle altre band synth pop e new wave degli Anni '80.

E non solo, perché i dj set presenteranno pure una selezione delle migliori sonorità electro wave, future pop, nu wave e techno pop contemporanee, così profondamente ispirate dal sound dei D.M.

Un party ideale per scaldare i motori in vista dei concerti fissati dai D.M. in Italia il prossimo giugno.

_____________

Live concert

THE TRASH MODE - Italian Depeche Mode Tribute



La storica band padovana suonerà una selezione del miglior repertorio dei Depeche Mode, presentandosi, sul palco del Vinile, in una line-up a quattro, con il ritorno di The Count (Frozen Autumn, Nabla Operator, Humanoid Army) alle tastiere.

Esplosività, stile, coinvolgimento fanno dei Trash Mode una delle migliori tribute band dei Depeche Mode attualmente in circolazione, garanzia assoluta per una performance di qualità

A seguire:

DEPECHE MODE Party

All D.M. Hits | New wave | Synth Pop | Dark | Eighties | Electro | Romantic | Post Punk |



DJ's:

Emy

Whipping Boy

Albert

______________

Ingresso €10

Ridotto: € 8.00 con tessera Night Breeze/Vinile o cliccando parteciperò sull’evento FB e facendo mostrare all’ingresso l’avvenuta partecipazione social sullo smartphone

Prevendita: http://www.mailticket.it/ evento/13393