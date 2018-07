Deluxe live al Jamrock Festival

Sabato 21 luglio 2018 al Jamrock Festival la band DELUXE di esibisce live️



Open act: Disperato Circo Musicale



Programma

Apertura cancelli: ore 19.00

Inizio Concerti: ore 21.00



INGRESSO 1€ fino alle ore 21.00

INGRESSO 2€ dopo le ore 21.00



___________________

A distanza di due anni dall’ultima apparizione, tornano in Italia i DELUXE, vere e proprie star della scena musicale transalpina. Il loro marchio di fabbrica è un groove potente ed adrenalinico, un mix perfetto tra il raffinato pop francese e lo street groove, un concentrato di contaminazioni che spaziano dal jazz fino al soul.

Trovata la definitiva consacrazione con la pubblicazione di “Stachelight”, i Deluxe hanno macinato sold out in tutte le più grandi venue francesi e presenziato ai più grandi festival internazionali, per quasi due anni di tour no-stop culminati con il tutto esaurito nel leggendario Olympia di Parigi, da cui il DVD “Live A L’Olympia”.

Nati nel 2007, i Deluxe sono un collettivo francese inizialmente composto da cinque amici provenienti dalle strade dell’Aix-En-Provence, dove si divertivano ad esibirsi in lunghe improvvisazioni da strada.

Ed è proprio grazie a questa esperienza che la band ha acquisito la spontaneità e l’entusiasmo che esprime sul palco durante le esibizioni live. Nel 2010 si è stabilmente aggiunta, dopo numerose collaborazioni, la cantante rapper Liliboy, divenuta in breve tempo la frontwoman della band e beniamina del pubblico.

Liberamente ispirati ai grandi maestri del pop, dell’hip hop, del jazz e del funk, i Deluxe creano una ricetta musicale unica nel suo genere con un groove che li ha portati in pochissimo tempo all’apice del successo in Francia, grazie anche ai numerosissimi concerti alle spalle ed alle altrettanto numerose collaborazioni.

Scoperti dalla rinomata label Chinese Man Records, i Deluxe dal vivo sono vera e propria emozione. Dotati di una forte energia comunicativa, i sei componenti sul palco si alternano agli strumenti ed il risultato è un live potente, adrenalinico e contagioso. Pura energia per il corpo e per la mente.