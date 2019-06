De André sotto le stelle a Villa Angaran

Nel ventennale della scomparsa, uno spettacolo narrato e suonato in cui scoprire attraverso aneddoti, vicende umane, storiche e culturali, la vita e le canzoni di De André.

Nella suggestiva Villa Angaran San Giuseppe a Bassano Del Grappa.

Dalla Genova del dopoguerra, ancora ferita dalle bombe, passando attraverso quell'umanità unica dei personaggi tanto cari a Faber e che hanno fatto nascere canzoni come Marinella, Bocca di Rosa, La città vecchia, Fiume Sand Creek, Il pescatore.





Venerdì 7 Giugno 2019;

Inizio show: H 21.30;

Apertura porte: H 20.30;

Villa Angaran San Giuseppe - Bassano Del Grappa;

Posto unico seduto, disponibilità limitata.

Biglietti via Paypal qui: https://alchiarodiluna.bigcartel.com/product/7-06-de-andre-sotto-le-stelle-a-bassano-del-grappa-villa-angaran-san-giuseppe

Biglietti telefonicamente allo 06-0406 e pagamento in contanti nei Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) oppure online con carta di credito e prepagata su https://www.diyticket.it/locations/528/villa-angaran-san-giuseppe



Prezzi:

In prevendita € 15 + D.P.

In serata € 20 .