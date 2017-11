David Bowie Show by Andy & The White Dukes all'Enjoy Club

Sabato 25 novembre dalle 20 alle 2 l'Enjoy Club di Torri di Quartesolo in via della Croce 19 presenta il David Bowie Show by Andy dei Bluvertigo con lo spettacolo musicale "Andy & The White Dukes" per l'omaggio dedicato alla straordinaria vita del Duca Bianco tra classici come Space Oddity, Heroes , Let’s dance ed altri intramontabili successi. Sul palco con voce, sax, tastiere e funambolici cambi d’abito, Andy sarà affiancato da musicisti d'eccellenza. Ospiti speciali i ballerini Alessandro Bidinat e Anna Carbone, campioni italiani di danza standard.

Dalle 21 giropizza a 20 euro (pizza in pala ad oltranza, bevanda grande e ingresso). Entrata a 12 euro (posto unico in piedi). Infoline per prenotazioni: 375.5636136.

