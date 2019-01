David Bowie is: celebrazione del Duca Bianco

Mamaloca Presenta una due giorni di grande impatto emotivo.

Domenica 6 gennaio a ridosso del suo 72 compleanno celebrazione di David Bowie al Mamaloca.

Dalle 19.00 alle 20 30 ci sarà una emozionante esibizione live di Giuseppe Piol, polistrumentista, cantante, produttore e remixer per artisti internazionali come Alcazar (SWE),Yellowire (UK), Nivek Tek(USA), Ivano Tolio (ITA), Annikafiore (SWE) e molti altri. Questa non sarà una semplice esibizione live bensì un modo per ripercorrere in maniera originale la vita di Bowie.

Le canzoni infatti saranno commentate da Alberto Santin per capire meglio il senso di ciò che Bowie ha voluto comunicare con la sua arte ma non solo. Verranno trasmesse immagini e foto inedite di Bowie e degli abiti originali che lui stesso ha indossato durante le sue esibizioni, foto prese direttamente dal catalogo “DAVID BOWIE IS” mostra che ha avuto luogo a Londra dal 23 marzo al 11 agosto 2013.



Per info e prenotazioni tavoli ☎️0444041949