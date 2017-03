Das Bunker Easter Night: live gothic rock "She Past Away" al "Totem Gallery"

In occasione di Pasqua, domenica 16 aprile alle 22.30 il locale "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 presenta l'evento "Das Bunker Gothic Easter Night" con il concerto live del gruppo "She Past Away". Il duo turco composto da Volkan Caner (chitarra & vocals) Idris Akbulut (basso) ripropone fedelmente il gothic rock classico anni ’80 ("Sisters Of Mercy" su tutti, ma anche Bahuaus e Joy Division) con un tocco personale e genuino. Drum machine, voce semibaritonale, melodie al nero: il fenomeno "She Past Away" si è espresso nei due dischi prodotti fino ad ora, decretando la nascita dell’ennesimo revival gotico, incrociandosi con sfumature cold wave finissime per un gusto melodico trasversale. Tornano in Italia per presentare una selezione del loro repertorio, contenente hit che sono divenuti riempipista nei club alternativi. After show party fino alle 5 con Dj Emy (night breeze/das bunker) - Dj Lenz (ex-voto) - Dj Whipping Boy (dark overground). Selezioni: Dark - Alternative - Electro - Gothic - EBM - Industrial Wave - 80's - Post Punk - Minimal - Cold Wave. Ingresso: intero 12 euro - ridotto 10 euro con tessera Night Breeze (gratuita e non obbligatoria) da sottoscrirein serata, che permette da subito di usufruire della riduzione. Sarà presente lo stand di "Final Muzik". L'evento è organizzato da "Night Breeze" in collaborazione con Dark Italia. Per informazioni o prenotazioni tavoli: 339.4155624 - omegabuio@libero.it.

