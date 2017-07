Dalle Ande il sound folk degli "Alvaro Quiroga Trio" a Campo Marzo

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK E RASSEGNE MUSICALI A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 6 agosto alle 21.15 a Vicenza il "World Music Live Festival" si chiuderà a Campo Marzo con "Alvaro Quiroga", il gruppo musicale colombiano della regione andina, del paese il cui lavoro è indirizzato verso il recupero, la diffusione e la promozione delle musiche tradizionali di tale area. Gli strumenti impiegati sono quelli tipici della regione, come la chitarra, il tiple, il requinto. I brani proposti sono caratterizzati dai ritmi tradizionali come il bambuco, il pasillo, il torbellino, la rumba e la guabina. La rassegna è promossa dall’associazione Trait d’Union e inserita all’interno del cartellone di eventi "L’Estate a Vicenza 2017" a cura dell’assessorato alla crescita. Ingresso gratuito. Per informazioni: www.framevolution.com - www.facebook.com/worldmusiclivefestival/

ALVARO QUIROGA. Il gruppo, composto da Alvaro Quiroga (requinto), Vidal Ramirez (tiple), Edwin Osorio (chitarra), non si limita a promuovere il repertorio folkloristico andino, ma attraverso interpretazioni originali e nuove creazioni, contribuisce al suo rinnovamento.

Il trio strumentale vanta numerosi riconoscimenti nazionali per la propria originale ricerca, qualità interpretativa e capacità di rinnovare la tradizione. È impegnato in un’intensa attività didattica tesa a garantire la formazione musicale di migliaia di bambini e di giovani del paese. Vedi video presentazione: www.youtube.com/watch?v=34FTkyWUPl8

(nella foto sopra il gruppo andino "Alvaro Quiroga Trio")

