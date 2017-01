"Dallas Tribe": cover band Mtv al "The Big Rock" di Torri di Quartesolo

PONTE DELL'EPIFANIA: LA GUIDA DEGLI APPUNTAMENTI NEL VICENTINO

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 6 gennaio dalle 21 alle 2 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 presenta l'evento musicale "Fuori Controllo: Discorock" in collaborazione con "Funny Group" con il concerto live di musica pop/rock del gruppo "Dallas Tribe" (Cover Band Mtv Tribute). Questo complesso, composto da professionisti del settore, nasce per esigenze artistiche nel 2009 da un' idea di Stefano Dallas (musicista, cantante e produttore), che decide di formare un progetto live che si propone al pubblico con un set di 2 voci, maschile e femminile, puntando molto sulla qualita' dell' interpretazione e potenzialita' vocale. Possono proporre al pubblico 3 repertori: pop/rock per concerti; r&b/pop per discoteche; acustico con brani riarrangiati. A seguire dj set by Gianni Bertuzzo e Rita Pagano. Il locale "The Big Rock Food & Beer" è aperto tutti i giorni dalle 18 fino alle 2 con steak house, snackeria, birra cruda e cucina multietnica oltre a music rock dagli anni '50 ad oggi ed eventi sportivi in diretta. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0444.267203 - 348.7373330.

ELENCO CONCERTI