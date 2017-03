Dalla Francia i "Mahom Dub": live reggae elettrico al CSA Arcadia di Schio

Sabato 1 aprile alle 21 il CSA Centro Sociale Arcadia di Schio in via Lago di Tovel 18 presenta l'evento "Bass Therapy 4" con il concerto del gruppo francese "Mahom Dub" in un live reggae e dub elettrico. Il gruppo emergente della scena dub francese ed internazionale presenterà l'ultimo album "Fell In" oltre ai loro esclusivi "dubplates". Pre and aftershow by "Wavedub feat Pidduck". Ingresso unico a 10 euro senza tessere.

MAHOM DUB: dal 2005, Mahom sviluppare il progetto musicale dub. Il gruppo si basa sul dub inglese di scena e di codici reggae, rivisitato in chiave electro francese con il colore e un tocco etnico. Hanno prodotto 4 album e 9 vinili, partecipando a diverse compilation con più di 200 concerti all'attivo in Europa (Francia, Spagna, Italia, Romania, Ucraina, Belgio, Germania, Polonia, Croazia, Svizzera). Da oltre 10 anni Joris ha formato Mahom con Mathias alla batteria. Anthony è entrato nel gruppo nel 2008 come tecnico del suono. Nel 2011 esce "Dubwise" primo album digitale Mahom, pubblicato sulla netlabel GDO con 7 brani originali e un remix di Barbés.D come prima incursione nello spazio di produttori francesi di dub "nuova generazione".

