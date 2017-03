Dall'Israele i "Kids Insane": live punk rock con 4 band al "K2 Music Place"

Sabato 18 marzo dalle 22 alle 4 il locale "K2 Music Place" di Vicenza in Strada delle Pelosa 183 presenta l'evento musicale "Welcome to the Jungle 8" con i concerti live dei gruppi "Argetti" (Reunion Show - Original lineup), "Slander" (Venice Hardcore), "Kids Insane" (da Tel Aviv - punk rock) e "The Vaseliners" (super catchy punk rock - da Vicenza). A seguire dj set by Dj Misquared (CTRL - drum'n'bass) e Dr.Dide (CTRL - drum'n'bass). Ingresso unico a 5 euro con enrata riservata ai soci Arci. Possibilità di fare la tessera presso il K2 al costo di 5 euro.

ARGETTI: attivi dal gennaio 2004, il gruppo di punk hardcore (Guido, Enri, Cazza, Punch) nasce a Vicenza con esibizioni sui palchi di tutta la penisola. Nell'ottobre 2004 registra il primo demo, autoprodotto, che rispecchia la matrice Indie-Emo dei primi Argetti, molto vicini a gruppo storici anni 90 quali Get up kids, Texas is the Reason e At the drive. Nel 2005 conquista la band il sud italia e partorisce il primo vero disco "In my shoes", prodotto e distribuito dalla storica etichetta romana GOODWILL RECORDS, attivissima nella scena punk hc italiana e d’oltre confine. Il 2006 è l'anno dei tour europei che li vedono protagonisti in Repubblica Ceca, Polonia e Grecia. I live proseguono per tutto il 2007 in Austria, Germania e Slovenia. Nell'estate 2008 la band torna in studio per registrare "Flags of Karma", il disco che farà da trampolino di lancio fra i grandi nomi del panorama punk hardcore europeo e d'oltre manica. Registrato all'ormai celebre Hate Studio, il suono è così dannatamente punk rock '80-'90 school che fanzine di mezza europa l'hanno promosso a “disco punk rock undergound rivelazione 2008”. Dal Giugno 2009 alla primavera 2010 la band stringe la mano ad Atticus Clothing e Blue Distribution. Dopo l’uscita di “Flags of Karma” la band ha intensificato l’attività live con due tour in Regno Unito e altrettanti in Austria, Svizzera, Olanda, Germania, Belgio, Repubblica Ceca e Italia. L'ultimo Ep prima dello scioglimento è uscito a gennaio 2011 (New Seeds).

SLANDER: band hardcore/metal/punk (Machete Productions, Trivel , PowertripRecords . Ormai di casa a Vicenza, vengono qui da noi per il loro "Bad Weather Tour". Da Venezia Hardcore , ci presenteranno il loro ultimo lavoro uscito per Powertrip Records e Machete Productions. Sempre e costantemente in tour in tutto il mondo, arrivano qui a Vicenza per un show devastante come solo loro sanno fare ! Sono la band più in voga al momento. Hanno condiviso il palco con il meglio della scena mondiale, da Madball, Gorilla Biscuits, Earth Cris, Iron Regan, Ratos de Porao, NOFX, Millencolin, Agnostic Front, Terror, Expire e molti altri.

KIDS INSANE: arrivano da Israele e più precisamente da Tel Aviv. Hanno all'attivo due album (All Over e Frustrated) e uno split proprio con gli Slander. Diversi sono i tour in tutta Europa e l'ultima volta che sono passati in zona (Sherwood Festival) la situazione è stata incredibile. Chi c'era si ricorderà molto bene. Per la prima volta a Vicenza il 18 marzo saranno ospiti del Wttj8. Stage diving.



THE VASELINERS: sono la coda del movimento punk rock vicentino. Il quintetto montecchiano suona un punk rock anni '90, scuola Lookout Records, e nei loro pezzi si sente che sono cresciuti a “pane e Screeching Weasel”. I ritornelli sono il loro pezzo forte: sono abrasivi e super orecchiabili, e dal vivo diventano dei sing-along adrenalinici. Nati nel 2012, passo dopo passo hanno iniziato a fare sul serio. Dopo un demo (2013), un promo (2015), e un paio di cambi di formazione, nel dicembre 2015 hanno registrato all'Hate Studio il loro primo album “Sorry, we're late” che è distribuito dall'etichetta punk rock di maggior rilievo in Europa: Monster Zero Records; oltre che da Striped Music (it) e Pic-Nic Records (es).

