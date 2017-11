Dall'Inghilterra gli "Strange Cages": rock dal vivo al Bruco di Schio

Venerdì 8 dicembre sullo storico palco del "Bruco" arrivano gli inglesi Strange Cages: il trio di Brighton è pronto a infiammare il pubblico del rinato tempio musicale scledense.

La serata, organizzata dal collettivo Red Eyes in collaborazione con Disorder, si aprirà col live dei Duvalier, formazione thienese dalle sonorità alternative rock.

Il piatto principale sono però i britannici Strange Cages, formazione psych-rock originaria di Brighton: la band inglese, dopo aver condiviso il palco con complessi importanti come King Gizzard and the Lizard Wizard e Night Beats, è alle prese con un lungo tour europeo che toccherà numerose capitali.

La data di Schio si inserisce tra le 5 tappe in terra italiana. Si comincia alle ore 21. Dopo i concerti dj set a tinte rock a cura di Dj Tonz.

Contributo per ingresso: 2.50 euro.

