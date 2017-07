Dal Canada il folk-jazz-pop dei "Les Poules a’ Coulin" a Campo Marzo

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK E RASSEGNE MUSICALI A VICENZA E PROVINCIA

Giovedì 3 agosto alle 21.15 a Vicenza il "World Music Live Festival" porterà a Campo Marzo direttamente dal Canada il gruppo "Les Poules a’ Coulin", che si esibirà in un concerto folk ad ingresso libero. Frequentando i festival di musica tradizionale, il complesso nordamericano ha sviluppato una complicità frizzante, che trasmettono anche sul palco. La loro forte presenza scenica dimostra un piacere contagioso in un'atmosfera amichevole e festosa. La rassegna è promossa dall’associazione Trait d’Union e inserita all’interno del cartellone di eventi "L’Estate a Vicenza 2017" a cura dell’assessorato alla crescita. Per informazioni: www.framevolution.com - www.facebook.com/worldmusiclivefestival/

LES POULES A' COULIN. Il gruppo si è formato nel 2009 ed è composto da 5 giovani musicisti di musica tradizionale. Nei brani del loro primo album “St. Onde”, l'ensemble, costituita da 4 ragazze ed un ragazzo, mescola stili che vanno dal jazz, al pop, folk, bluegrass fino alla musica contemporanea. Composizioni, arrangiamenti, progressioni di accordi sono originali: il gruppo è abile nel reinventare la tradizione. I brani sono in francese e inglese ed il risultato è un suono maturo, pieno di emozioni e una freschezza sorprendente che rivela una prospettiva unica e moderna sulla cultura tradizionale del Quebec. Con il secondo album “St. Waves”, i cinque musicisti hanno guadagnato un posto nella scena folk tradizionale del Nord America oltre che la partecipazione europea a festival importanti come il Vancouver Folk Festival, Celtic Connections, Isola di Vancouver Folk Festival, Festival du Voyageur e il Festival Louisiana internazionale. Membri: Sarah Marchand (pianoforte - tastiere) - Béatrix Méthé (violino) - Éléonore Pitre (chitarra) - Mary Smith-Levac (baso elettronico) - Colin Savoie-Levac (mandolino).

(nella foto in alto il gruppo canadese di folk-jazz-pop "Les Poules a'Coulin")

ELENCO CONCERTI

