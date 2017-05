Dagli USA Jason Simon e Ryan Sambol: live rok & folk a Dueville

Venerdì 5 maggio alle 22 il locale "Viaroma17" di Dueville in via Roma 17 presenta il concerto di due musicisti americani: Jason Simon (psych folk rock) dei "Dead Meadow" e di Ryan Sambol (garage folk) dei "The Strange Boys". Ingresso a 5 euro.

JASON SIMON (Psych Folk Rock) from DEAD MEADOW (Psychedelic Rock) - USA: Jason è un musicista dotato e fantasioso, estrae dalla sua chitarra sonorità elaborate e semplici con la stessa grazia e abilità di Bert Jansch o di Bob Dylan. L'immaginazione è sempre dietro l'angolo nelle dieci tracce di questo interessante esordio, le armonie sono quasi impalpabili ma stranamente sofisticate e sottilmente insinuanti, nonostante l'apparente staticità sonora dell'album scivoli su buone intuizioni liriche ed armoniche. Contatti: www.jasonsimon.bandcamp.com/

RYAN SAMBOL from THE STRANGE BOYS (Garage folk) - USA: giá cantante e chitarrista della band texana Strange Boys, Ryan ha proseguito la sua carriera da solista, prima con il progetto "Living Greatful" e successivamente con un album solista "Now Ritual". Info: www.ryansambol.com/

