Dagli U.S.A. Tim Grimm & Family Band e Lance Canales al CS Bocciodromo

Sabato 29 aprile alle 20 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198 presenta i concerti live di Tim Grimm & Family Band e Lance Canales a cura dell'associazione "Musica Intus". Per primo salirà sul palco Tim Grimm, accompagnato dalla la sua Family Band, composta dai figli Jackson (chitarre) e Connor (basso) e dalla moglie Jan Lucas (voce e armonica). La seconda parte della serata vedrà invece esibirsi per la prima volta in Italia Lance Canales, un artista finora sconosciuto in Europa ma destinato a far parlare a lungo di sé, presentando il suo ultimo album "The Blessing and the Curse". Ingresso con sottoscrizione.

TIM GRIMM & FAMILY BAND: personaggio poliedrico in grado di spaziare dal teatro al cinema (ha recitato al fianco di Harrison Ford), dalla letteratura alle ballate suonate a fianco del leggendario Ramblin’ Jack Elliot. Come cantautore, Grimm ha finora pubblicato 10 album, che hanno raggiunto la vetta delle classifiche di musica folk e “roots”, ricevendo molti riconoscimenti soprattutto per la forte matrice rurale caratterizzante sia i testi che gli arrangiamenti delle canzoni. La sua calda voce da narratore si circonda di strumenti tradizionali, e la critica lo ha spesso paragonato a Johnny Cash, Woody Guthrie, John Prine, nonché allo Springsteen di “Nebraska”. Dopo gli anni passati lavorando a Los Angeles come attore, Grimm è tornato nella sua fattoria in Indiana per dedicarsi alla musica e alla famiglia. I suoi dischi sono semplici e diretti, carichi di dettagli e sfumature, come l’ultimo “A Stranger In This Time” (pubblicato dall’etichetta italiana Appaloosa), che esprime l’amore per le persone e i luoghi in cui è cresciuto, ma che non risparmia punte di critica sull’attuale situazione politica, sociale e ambientale. Ad accompagnarlo c’è sempre la sua Family Band, composta dai figli Jackson e Connor e dalla moglie Jan Lucas.

LANCE CANALES: il suo secondo album intitolato “The Blessing and the Curse”, è una potente sintesi di blues, folk e canzone d’autore che sembra giungere dall’epoca della Grande Depressione. Suona la chitarra come un vecchio bluesman, percuotendola e tenendo il tempo coi vecchi stivali da lavoro. Ringhia in tutte le canzoni del disco e la sua voce gutturale urla storie aspre ambientate in California dove lui, originario di Fresno, è nato e vive, tra duro lavoro e l’inossidabile speranza di una vita migliore. Tra le pagine più toccanti della registrazione spicca la rilettura della celebre “Deportee” di Woody Guthrie, artista al quale Canales è stato spesso paragonato, così come a Tom Waits. Ad accompagnarlo sarà anche in Italia il suo gruppo The Flood, con il quale propone un repertorio “unplugged” nella strumentazione ma “elettrico” nello spirito.

