Da Manchester a Brendola: arrivano i 4Square per apertura Vò On The Folks

Da Manchester a Brendola, arriva per la prima volta in Veneto una delle band più interessanti della scena underground inglese.

Sabato 3 febbraio alle ore 21 alla Sala della Comunità di Vo di Brendola va in scena il concerto dei 4Square. Il quartetto proveniente da Manchester ha all’attivo quattro album, a dispetto della giovane età dei musicisti che compongono il gruppo.

I loro live si caratterizzano per l'uso simultaneo del violino di Nicola Lyons, del clog dancing e del mandolino virtuosistico di Michael Giverin, esaltati al massimo dai suoni del pianoforte di Jim Molyneux e dalle percussioni di Dan Day. Il risultato è una fusione tra jazz, folk e sonorità latine particolarmente travolgente e mai scontata, come testimoniato dall’ultimo lavoro discografico pubblicato in occasione dei 10 anni della band, “X” e dai precedenti dischi, “Fuel” (2016), “Heart & Home” (2013) e “Chronicles” (2010).

I 4Square porteranno in scena il loro concentrato di sonorità meticce e contemporanee, tra pop e world music, nell’ambito della XXIII edizione del Vo’ on the Folks che pende il via proprio con l’esibizione del combo britannico. Gli altri appuntamenti del festival diretto da Paolo Sgevano vedono in cartellone Hamid Ajbar Arab Flamenco (17 febbraio), Mariel Martinez e Fabian Carbone Ensemble (3 marzo), Folk Studio A e Sirmione (17 marzo).

Dopo aver preso d'assalto festival e luoghi in tutto il Regno Unito, ma anche in Canada, Norvegia, Svezia, Repubblica Ceca, Grecia e Danimarca, arrivano anche in Italia, per un unico esclusivo concerto a Vicenza. Un live che si annuncia ricco di contaminazione, tra folk tradizionale, danza del clog, composizioni proprie e influenze che vanno dal jazz ai ritmi cubani fino ai Radiohead.

Gli ultimi biglietti per assistere al concerto dei 4Square a Brendola, organizzato da Frame Evolution e dalla Sala della Comunità, sono in vendita al costo di 15 euro.