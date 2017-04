Da Berlino i "The Lips": live blues & soul al "Pomopero" di Breganze

Giovedì 27 aprile alle 22 il locale "Pomopero" di Breganze in via Castelletto 86 ospiterà la band tedesca "The Lips" per un concerto live blues & soul. Riunendo la musica proveniente dall’Australia, Lussemburgo e Germania, il gruppo di Berlino si distingue per il suono crudo, retro e allo stesso tempo sfrontato. La stagione 2015/16 ha visto i ragazzi esibirsi in un flusso costante di feste, tra club, bar underground e per le strade della propria città natia per promuovere il loro album d'esordio "You Can Kiss Us". Il disco è stato presentato alla fine di luglio 2016 con sold out presso la sede del famigerato "Keller". Le loro melodie contagiose si riuniscono nell’amore per il blues, il funk e il soul. Il complesso è formato da 4 membri: Will Henderson (voce - chitarra - tromba) - Leo Pogodda (voce - chitarra elettrica - armonica) - Pascal Karier (voce - batteria) - Adam Sait (voce - basso). Ingresso libero.

ELENCO CONCERTI