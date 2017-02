"Curiosità e Collezionismo": percorsi musicali a Palazzo Leoni Montanari

Domenica 12 febbraio alle 15 e alle 17 verrà inaugurata a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza in contrà Santa Corona 25 la rassegna di incontri musicali "Musica da un'Esposizione" con l'appuntamento "Curiosità e Collezionismo" sull'architettura e le collezioni dell'edificio storico berico come specchio degli interessi culturali di una società insieme alle musiche eseguite dall'Ensemble Musagète. Il pomeriggio si concentrerà quindi sul ricco apparato decorativo di Palazzo Leoni Montanari, letto come il palinsesto degli interessi culturali di una famiglia nel corso dei secoli. L’itinerario proposto riguarderà anche il nuovo percorso espositivo di ceramiche attiche e magnogreche "Le Ambre della Principessa", pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta dei tesori archeologici dell’antica Puglia, rinvenuti nel 1800, quando esplose tra la nobiltà europea l’interesse per i manufatti della civiltà greca e romana e la passione per l’antico si tradusse concretamente in una frenetica ricerca di reperti. Il parallelo percorso musicale seguirà le suggestioni visive sia da un punto di vista cronologico che tematico, con musiche di Händel, Gluck, Paisiello e Puccini eseguite dal quartetto d'archi dell'Ensemble Musagète: Tommaso Luison e Tiziano Guarato (violino), Michele Sguotti (viola) e Giordano Pegoraro (violoncello). Le introduzioni storico-artistiche sono curate da Agata Keran, coordinatrice dell’area educazione delle Gallerie. I posti sono limitati, pertanto è consigliata la prenotazione. Biglietti: 5 euro - gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni. Per informazioni e prenotazioni: numero verde 800.578875 - info@palazzomontanari.com www.gallerieditalia.com - www.ensemblemusagete.it.

ELENCO CONCERTI