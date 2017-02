Crowdfunding per il "Working Title Film Festival": Hit-Kunle al Barco di Vicenza

Venerdì 17 febbraio dalle 18.30 alle 21 è in programma un aperitivo musicale al "Barco" di Vicenza (via Basilio Dalla Scola 255), il bar della Cooperativa Insieme, partner del "Working Title Film Festival", che lancerà pubblicamente una campagna di crowdfunding per sostenere la seconda edizione della rassegna cinematografica. Si esibiranno dal vivo gli Hit-Kunle, band padovana con il suo caratteristico "tropical rock", che è un melting pot di influenze, attingendo dal mondo afro-latin, così come dal soul, dal rock e dal punk. Il groove è immerso in atmosfere calde ed energiche: la musica è vibrante, fervida, da questo la definizione “Tropical Rock”. Dopo la realizzazione di un primo EP ed una manciata di date sotto il moniker “Zodo’s" agli inizi del 2016 avviene un cambio della formazione e conseguentemente anche del nome. "Hit-Kunle" è un trio composto da basso, batteria e chitarra/voce. Per informazioni: info@workingtitlefilmfestival.it

L’obiettivo di "Working Title Film Festival" è di raccogliere 3 mila euro in 40 giorni fino al 22 marzo, sulla piattaforma Eppela (vedi dettagli al link www.eppela.com/it/projects/11985-working-title-film-festival-2). La manifestazione culturale, dedicata al "cinema del lavoro", si svolgerà dal 27 aprile al 1 maggio 2017 a Vicenza, dove saranno proiettati i film selezionati da un concorso internazionale per registi under 35 lanciato in dicembre, la cui scadenza è il 1 marzo. I fondi raccolti dal pubblico serviranno a coprire le spese vive del festival: dai rimborsi spese degli ospiti alla stampa dei materiali promozionali, dalle spese di allestimento degli spazi alle spese organizzative e di segreteria. La campagna prevede diverse fasce di contributo, con relative ricompense, da 10 euro a 250: si va da un semplice ringraziamento fino ai gadget del festival come t-shirt, borsa di tela, locandina, aperitivo e cena con gli ospiti e gli organizzatori.

Working Title Film Festival: è un festival cinematografico, che nasce a Vicenza nel 2016 per dare spazio al meglio della produzione audiovisiva indipendente, che racconta con sguardi e linguaggi originali il mondo del lavoro e i molteplici temi che con esso si intrecciano. È promosso dall'associazione LIES – Laboratorio dell'inchiesta economica e sociale. L’obiettivo è dare visibilità alle opere audiovisive ai margini delle distribuzione ufficiale e mainstream, al cinema emergente, creando una rete fra film-maker indipendenti e pubblico. Il festival vuole portare uno sguardo contemporaneo sui nuovi modelli e condizioni del lavoro, evidenziando non solo gli aspetti negativi, legati alla precarietà, alla frammentazione e alla riduzione dei diritti, ma anche le possibilità creative.

ELENCO CONCERTI