Cristiano De Andrè all'ex PalaBruel di Bassano del Grappa

Sabato 16 dicembre alle 21 al PalaBassano2 (ex PalaBruel) di Bassano del Grappa si terrà il concerto di Cristiano De Andrè per il suo tour "De Andrè Canta De Andrè", partito ad inizio marzo con tappe in rapida successione che hanno fatto registrare il tutto esaurito in ogni parte della penisola.

Il cantautore e polistrumentista Cristiano De André (Genova, 29 dicembre 1962) è il figlio del celebre cantautore Fabrizio De André (1940-1999), a cui viene dato il secondo nome del padre, e di Enrica "Puny" Rignon (1933 - 2004), cresce in mezzo alla musica e ai principali nomi del cantautorato italiano degli Anni '60 e '70. Dopo aver frequentato le elementari in un istituto religioso privato, durante l'adolescenza studia chitarra e violino al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova e inizia a collaborare alla stesura delle musiche per spettacoli teatrali.

Dopo i successi al Festival di Sanremo e la pubblicazione della sua autobiografia “La Versione di C.”, la tourneé vede Cristiano De André interpretare sul palco un repertorio ricco di nuovi brani del padre che si affiancano a quelli contenuti nei progetti discografici di grande successo “De André canta De André – Vol. 1” (2009) e “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e ai suoi brani più celebri.

«De André canta De André è un progetto che mi ha permesso e mi permette di portare avanti l’eredità artistica di mio padre – scrive Cristiano De André nell’autobiografia (pag. 183) – caratterizzandola però con nuovi arrangiamenti che possano esprimere la mia personalità musicale e allo stesso tempo donino un nuovo vestito alle opere, una mia impronta. Mi auguro che così facendo la poesia di mio padre possa arrivare a toccare le anime più giovani, a coinvolgere anche chi non ascolta la canzone prettamente d’autore».

“De André canta De André Tour 2017” è organizzato dalla Concerto Music, società che con questa tournée ha inaugurato la sua collaborazione con Cristiano De André. L’evento è promosso in collaborazione con EDSport e AMC Eventi e Comunicazione.

