"Creamy Monday": live blues-rock & jazz al Terzo Ponte di Bassano del Grappa

Giovedì 27 aprile dalle 22.30 il locale "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 7 ospiterà la band "Creamy Monday" con un concerto live per rivivere la magia dei mitici "Cream" di Eric Clapton attaverso brani classici del gruppo e pezzi del repertorio blues/rock e jazz. Apertura porte alle 19.30 con la possibilità di cenare con il menù alla carta insieme al posto prioritario per lo spettacolo. Ingresso riservato ai soci Arci. Infoline per prenotazioni tavoli: 0424.502611. Lunedì 1 maggio appuntamento con la carne allo spiedo per il pranzo della Festa dei Lavoratori.

CREAMY MONDAY: nascono nel 2016 su iniziativa del chitarrista Marco Zamengo, grande estimatore di Eric Clapton, e del bassista Stefano Casaro. L’idea era quella di riproporre la musica dei "Cream", il mitico trio con Eric Clapton alla chitarra, Jack Bruce al basso e voce e Ginger Backer alla batteria, uno dei primi “supergruppi”, che avrebbero poi influenzato tantissimi musicisti negli anni a venire. Il loro repertorio va dai classici del gruppo, come “White Room” e “Sunshine of your love” a brani della tradizione blues come “Stormy monday” e “Crossroad”, interpretati da musicisti di varia estrazione (dal blues/rock al jazz), ma accomunati dalla passione per la musica di quel periodo storico, gli anni ’60 in Inghilterra, che ha visto nascere musica intramontabile. Line up: Stefano Casaro (basso) - Marco Zamengo (chitarra) - Luca Lazzari (batteria) - Tommaso Dabalà (voce).

