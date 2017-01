Cosmo: la star del nuovo pop italiano al "Vinile Club" di Rosà

Sabato 4 febbraio dalle 23 alle 5 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 ospiterà il concerto live di Cosmo, uno dei talenti emergenti della musica pop italiana per presentare il suo secondo album "L'Ultima Festa". Dopo più di novanta date e un numero sorprendente di sold out, il suo tour sta per concludersi, a cui seguirà una pausa dall’attività live, che condurrà Cosmo verso la lavorazione di un nuovo disco. Trascinato dal passaparola, lo show di Cosmo è diventato mese dopo mese uno dei più apprezzati e vissuti dal pubblico italiano. Come in una vera festa il coinvolgimento del pubblico è essenziale come quello dei musicisti sul palco: le distanze si annullano, i corpi si sfiorano, i generi non contano niente. È un concerto, ma è tutto da ballare: è pop, ma con il cuore nella club culture. Una vera e propria anomalia nel sistema della musica italiana. “L’ultima festa”, il suo secondo disco, può essere considerato a tutti gli effetti come uno degli album italiani più importanti presente ai primissimi posti di tutte le classifiche di fine anno di magazine musicali e non. Da Sorrisi e Canzoni a Rolling Stone passando per Rockit, Rumore e Soundwall (che ha inserito Cosmo tra i personaggi più rilevanti del 2016 tra Beyoncé e Kanye West) c’è stato un unico grande plebiscito, che ha trasformato Marco Jacopo Bianchi in uno dei protagonisti di questo nuovo pop italiano. Dopo anni di lavoro e palchi calcati come componente e leader dei "Drink To Me", una delle realtà più solide della scena underground indipendente italiana, sembra che Cosmo abbia trovato la sua definitiva consacrazione.



L'Opening Live prima del concerto di Cosmo sarà affidato ai "Seconds", progetto ibrido nato tra i canali analogici di tre producer veneti nel 2013.Andrea Bedana (synth/voce), Pablo Davilla (synth/bass/voci) e Nicola Stocco (chitarre/cori), che disegnano un pop liquido e trame ritmiche su suggestioni funk in alta fedeltà. “How It All Began”, il nuovo singolo prodotto dal trio, è stato mixato e masterizzato da Jo Ferliga degli Aucan al TapeWave Studio, pubblicato da Panorama Musique Records e seguito artisticamente da Wero Eventi. Afterparty by dj Caste Play dai "Daft Punk" a "Lo Stato Sociale" fino ai "Subsonica" e ai "Chemical Brothers". Prevendita: 10 euro. Ingresso in serata: 12 euro. Servizio clienti infoline tutti i giorni dalle 10 alle 19: 347.1601429.

ELENCO CONCERTI