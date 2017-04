"Contemplation": il sassofonista jazz internazionale Francesco Cafiso a Thiene

Giovedì 11 maggio alle 21 a chiudere la rassegna "Thiene Musica 2017" sarà il concerto "Contemplation" del duo composto dal sassofonista jazz internazionale Francesco Cafiso e da Mauro Schiavone al pianoforte all'Auditorium Fonato di Thiene in via Carlo Del Prete 37. L'evento prestigioso sarà come un passaggio di consegne per il "Vicenza Jazz 2017" (12-21 maggio). Cafiso è uno degli esponenti più prestigiosi del jazz italiano degli ultimi d’anni, ex enfant prodige, applaudito tante volte negli Stati Uniti d'America, da New Orleans a New York, passando per gli auditorium più importanti del mondo intero. Il musicista è stato premiato proprio a Thiene con il Premio Memorial “Tullio Besa” nel 2006.

PREVENDITE: i biglietti sono già disponibili al comune di Thiene e all'Istituto Musicale Veneto. Prevendite on line: 17.16 euro su www.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]&cmd=tabellaPrezzi&pcode=6191869&tcode=tl013192. Per informazioni e prenotazione dei biglietti: Segreteria Istituto Musicale Veneto - 0445.364102 - 337.1067626 - info@istitutomusicaleveneto.it (dal lunedì al venerdì - 9.00/13.00 e 15.00/19.00).

FRANCESCO CAFISO: sassofonista nato a Vittoria (Ragusa) il 24 maggio 1989. Inizia a suonare il sax a soli 6 anni, ma gia a 9 anni è in tour con la sua band composta da musicisti adulti, che lui dirige con grande maturità. Wynton Marsalis nel 2002 all'età di 13 anni lo coinvolge nel suo tour europeo. Nel 2004 è ospite d'onore al Festival di Sanremo. Nel 2006 ha conseguito il diploma in flauto traverso presso l'istituto musicale Vincenzo Bellini a Catania. Ha suonato diverse volte in USA esibendosi al Lincoln Center nella "Alice Tully Hall" e nella "Avery Fisher Hall" oltre che al Birdland, all'Iridium, al Dizzy's Club Coca Cola, al BB King, jazz club di New York. Si è esibito in altri festival internazionali, come quello di New Orleans, di Montréal, di Melbourne, di Tokyo, di Londra, di Ouro Preto in Brasile, di Tallinn in Estonia, in festivals europei tra cui, Vienna, North Sea, Vienne, Marciac, Vitoria, Umbria Jazz, Pescara Jazz. Dal 2008 dirige il "Vittoria Jazz Festival", che si svolge nel mese di giugno a Vittoria, sua città natale. Il 19 gennaio del 2009, su segnalazione di Wynton Marsalis, ha suonato a Washington, D.C. durante i festeggiamenti in onore del presidente Barack Obama e del Martin Luther King Day. Il 17 luglio del 2009, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e Umbria Jazz lo hanno nominato "ambasciatore della musica jazz italiana nel mondo". Nel 2010 ha conseguito la laurea specialistica di II livello in jazz presso il Conservatorio Corelli di Messina e subito dopo si è esibito in Cina durante il festival “The Best of Italian Jazz" in occasione dell'Expò 2010 a Shanghai. Nel 2012 ha arrangiato “Don't Stop” la musica di sottofondo del notissimo spot pubblicitario dell'Eni. In luglio del 2012, in occasione dei giochi olimpici, è stato invitato a esibirsi a Londra, presso la sede di Casa Italia, alla presenza dell'ambasciatore italiano a Londra e dei vertici del CONI. In settembre 2012, durante una lunga permanenza negli USA, ha tenuto una serie di masterclass di sassofono alla UPenn, la prestigiosa Università di Filadelfia (da wikipedia.org).

(nella foto sopra il sassofonista internazionale Francesco Cafiso)

ELENCO CONCERTI

Gallery