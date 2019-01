Concerto tributo a De Andrè

Venerdì 11.1.2019 alle ore 21.00 presso il Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore andrà in scena il consueto concerto tributo a Fabrizio de Andrè che quest’anno si intitolerà “NUVOLE BAROCCHE” e sarà a cura del quartetto FABER ANTIQUA.

De André negli anni ha creato e composto seguendo un’altalenante passaggio tra suggestioni e atmosfere antiche e moderne. Amante della musica medievale, rinascimentale, barocca e classica, il cantautore ha inserito citazioni all’antico in molte sue canzoni, da Fila la lana a S'i' fosse foco, che sentiremo nella versione proposta dal quartetto Faber Antiqua. Pachelbel, Scarlatti, Šostakovič: un intreccio tra le melodie del cantautore genovese e la musica colta che egli sapeva apprezzare, accortamente inserito all’interno di brani come Inverno, Il suonatore Jones, La collina.

Un’occasione per rendere omaggio anche alla minuziosa ricerca di Fabrizio De Andrè sulla musica popolare, interpretando brani come la classica canzone napoletana Nova gelosia.

Ci saranno il dialetto genovese, profumi di Sardegna, suggestioni mediorientali, tarantelle, richiami alla Francia, raccontati e cantati dal solista Vittorio Ghirardello.

Il progetto Faber Antiqua ha avuto la bellissima occasione di partecipare ad una serata in onda su Radio3 Suite, assieme a Nicola Piovani e ai Têtes de Bois, dedicata proprio alla connessione tra il cantautore genovese e la musica antica.

La voce, accompagnata da arciliuto, violoncello e fagotto, vi trasporterà tra melodie romantiche, grottesche, ironiche, spirituali, senza dimenticare di rendere omaggio alle intramontabili ballate e alle poesie che ci fanno cantare all’unisono, come fossero scritte ora.

FABER ANTIQUA sono: Vittorio Ghirardello - voce e chitarra acustica; Ilaria Fantin - arciliuto e chitarra acustica; Massimiliano Varusio – violoncello; Andrea Bressan – fagotto.

L’intero ricavato sarà utilizzato da Piano Infinito cooperativa sociale per le attività artistiche e musicali che vengono proposte alle persone con disabilità che frequentano gli spazi della cooperativa.

E’ consigliabile prenotare il biglietto telefonando alla cooperativa Piano Infinito 0444.492415 o Marco 338.5654775 o Andrea 349.4200468 o scrivendo a pianoinfinito.coop@gmail.com