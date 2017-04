Concerto Solidale "Lux: 1000 Voci per Ricominciare": Schola Polifonica Monte Berico

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DALL'8 AL 13 APRILE

Sabato 8 aprile, alle 20.45, nella Basilica di Monte Berico a Vicenza in viale X Giugno 87 si terrà il concerto "Lux: 1000 Voci Per Ricominciare" della Schola Poliphonica del Santuario di Monte Berico, diretta da Silvia Fabbian. Saranno presenti il soprano Laura Vasta, il baritono Andrea Castello e l'organista Margherita Dalla Vecchia. In esecuzione il Requiem opera 48 di G.Faure e musiche di L.Boelmann, P.Valtinoni, G.Zotto. Un'intensa e speciale introduzione alla Settimana Santa con un evento solidale nel grande movimento di aiuto per ricostruire la vita di Amatrice e dei suoi abitanti.

LUX: "Un momento di emozioni condivise anche con chi ha portato il suo aiuto concreto sul campo, tra le mura crollate, dove la catena del bene rappresenta un raggio di luce che riporta la speranza a grandi e bambini" (tratto da pagina facebook). L'evento è a cura della Comunità dei Servi di Maria, ASAC Veneto, 1000 Voci per ricominciare in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso gratuito con offerta libera.

(nella foto un concerto della Schola Poliphonica del Santuario di Monte Berico)

