Concerto OTO dedicato a Brahms: Lonquich e Janiczek al Comunale di Vicenza

Lunedì 20 marzo alle ore 20.45 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 nell'ambito della rassegna concertistica della 10° stagione artistica si terrà il Concerto dell'Orchestra del Teatro Olimpico OTO, diretta da Alexander Lonquich con il violinista Alexander Janiczek. Musiche di Johannes Brahms con i brani: "Concerto per violino in re maggiore" (opera 77) e "Sinfonia n. 4 in mi minore" (opera 98). I due Alexander (il tedesco Lonquich sul podio e l'austriaco Janiczek come interprete d'eccezione con il suo straordinario violino Guarneri del Gesù del 1731) sono i protagonisti di una serata monografica dedicata a Johannes Brahms. Del grande “saggio” vengono presentati il Concerto per violino op. 98 e la Sinfonia n. 4 in mi minore, concepita nel corso di due estati passate da Brahms nella quiete bucolica di un paesino della Stiria. Prezzi: intero: 20 euro; over 65: 15 euro; under 30: 11 euro.

