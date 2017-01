Concerto OTO: Alexander Lonquich e Elio delle "Storie Tese" al Teatro Comunale

Lunedì 23 gennaio alle 20.45 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 si terrà il concerto dell'Orchestra del Teatro Olimpico OTO, diretta da Alexander Lonquich insieme alla voce recitante di Stefano Belisari, in arte Elio, leader del gruppo musicale "Elio e Le Storie Tese", all'interno della rassegna sinfonica per la 10^ stagione artistica. Musiche: Igor Stravinskij - "Suite" numero 1 per piccola orchestra; Francis Poulenc "L’Histoire de Babar"; Igor Stravinskij - "Suite" numero 2 per piccola orchestra; Sergej Prokof’ev - "Pierino e il Lupo". Alexander Lonquich, la OTO e Stefano Belisari (in arte Elio, il leader delle “Storie Tese”) tutti insieme per raccontare le deliziose vicende del paffuto cucciolo di pachiderma Babar e di Pierino con l'immancabile Lupo, musicate rispettivamente da Poulenc e Stravinskij. Due sinfonie per piccola orchestra, ancora di Stravinskij, completano il programma musicale di una serata, in sui sarà bello ritornare un po' bambini. "Elio e le Storie Tese" sono un gruppo musicale italiano di Milano, fondato da Stefano Belisari (in arte Elio) nel 1980. La singolare band ha conosciuto una popolarità sempre più crescente, alimentata prima dalla circolazione di registrazioni bootleg dei loro spettacoli in locali come il Magia Music Meeting e lo Zelig di Milano, poi dalla pubblicazione dei primi album e dalle numerose apparizioni in televisione (Lupo Solitario e L'Araba Fenice su Italia 1, al seguito della Gialappa's Band in Mai dire Gol o di Claudio Bisio a Zelig). Prezzi: 20 euro intero - 15 euro ridotto over 65 - 11 euro ridotto under 30. I biglietti per il concerto saranno disponibili anche un'ora prima del concerto nella biglietteria del Teatro Comunale oppure on line sul sito www.tcvi.it o nelle filiali della Banca Popolare di Vicenza.

ELENCO CONCERTI