Concerto di Natale con i solisti dell'orchestra sinfonica giovanile russa

Domenica 23 dicembre alle ore 16.30, le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari propongono un Concerto di Natale, ad ingresso gratuito, con protagonisti i Solisti dell’Orchestra Giovanile Russa, la celebre compagine musicale fondata da Yuri Bashmet, suo direttore artistico.

Sarà l’ultima data della tournée prevista in Italia dall’Orchestra, che il 20 dicembre si è esibita a Villa Abamelek, residenza dell’Ambasciatore russo a Roma. La tournée, realizzata nell’ambito del programma ministeriale russo “Russian Season 2018 - Italy”, ha visto approdare in Italia, nell’anno in corso, il meglio della cultura Russa.

Il tour natalizio è l’occasione per presentare otto tra i più giovani e brillanti solisti dell’Orchestra, vincitori di concorsi nazionali e internazionali, che proporranno brani particolarmente conosciuti al pubblico, dando un saggio della loro eccellente preparazione artistica e musicale.

Ad esibirsi saranno le violiniste Valeria Abramova e Zinovia Nesterenko, la violoncellista Vera Nebylova, l’oboista Varvara Petrova, il trombettista Alexander Rublev,il cornista (al corno francese) Nikita Yanovsky, e la flautista Alexandra Zvereva, accompagnati al pianoforte da Elena Popkova.

Il programma del concerto spazierà da W.A. Mozart a Brahms, presentando anche i grandi compositori russi, come Piotr Illič Čiaikovskij, Sergei Rachmaninoff e Aleksandr Glazunov, l’ucraino Grigorij Piatigorsky e il rumeno Grigoras Dinicu, per approdare ai francesi d’inizio Novecento, con Camille Saint-Saens, Eugène Bozza e Claude Debussy.

L’Orchestra Sinfonica Giovanile Russa è stata fondata nel 2012 da Yuri Bashmet, riunendo più di 80 giovani musicisti tra i 9 ai 21 anni, provenienti da più di 30 città della Federazione Russa, selezionati in base a un concorso rivolto ai giovani talenti musicali dell’intero paese. Un’idea unica nel suo genere e che non ha precedenti nella storia russa.

Per sette mesi, in tutte le regioni della Federazione Russa, Yuri Bashmet e i componenti del comitato organizzatore del concorso, hanno ascoltato e infine selezionato i membri dell’orchestra.

Il debutto dell’orchestra si è tenuto nella città di Sochi, nel novembre 2012 (allora anno della cultura e della musica in Russia) e ha subito incontrato l’interesse del pubblico e dei mass media per l’originalità del progetto, il cui obiettivo principale è il mantenimento di un forte interesse per l’educazione musicale e la vita culturale del Paese.

Le tournée finora realizzate hanno avuto un grande riscontro di pubblico e l’Orchestra Sinfonica Giovanile Russa si è affermata nel panorama culturale russo, sottolineando ancora una volta le storiche tradizioni esecutive e le grandi prospettive di sviluppo della musica classica in Russia.

Negli ultimi anni l’orchestra ha tenuto concerti anche in Europa, esibendosi a Bruxelles, Ginevra, Vienna e Berlino.

Il concerto sarà ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili (prenotazione consigliata al numero verde delle Gallerie 800.578875).

Solisti

Valeria Abramova, violino

Vera Nebylova, violoncello

Zinovia Nesterenko, violino

Varvara Petrova, oboe

Alexander Rublev, tromba

Nikita Yanovsky, corno francese

Alexandra Zvereva, flauto

Elena Popkova, pianoforte accompagnatore

Programma

W.A. Mozart Concerto per corno e orchestra n.4

Nikita Yanovsky, corno

E. Bozza Fantasia - Pastorale

Varvara Petrova, oboe

A. Glazunov Meditation

J. Brahms Danza Ungherese n.17

Solista: Zinovia Nesterenko, violino

P.I. Čiaikovskij Aria di Lensky, dall’ opera Evgeny Onegin

(trascrizione per flauto)

C. Debussy Syrinx

Alexandra Zvereva, flauto

G. Piatigorsky Variazioni su un tema di Paganini

Vera Nebylova, violoncello

S. Rachmaninov Spring Waters

(trascrizione per tromba)

G. Dinicu/J. Heifetz Hora staccato

(trascrizione per tromba)

Alexander Rublev, tromba

C. Saint Saens Introduzione e Rondò capriccioso

Valeria Abramova, violino