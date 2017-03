"Concerto Lirico" in memoria di Franco Tonello: "Le Voci dei Berici" a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 9 AL 17 MARZO

Sabato 11 marzo alle 21 al Teatro Cà Balbi di Bertesinella in via Marco da Montegallo 4 si terrà il "Concerto Lirico" dedicato al tenore Franco Tonello, nel ventennale della scomparsa con la Corale “Le Voci dei Berici”, dirige Michele Bettinelli. In programma musiche di Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni e Puccini con cori, arie, duetti e concertati rispettivamente tratti da "Don Giovanni", "Norma", "Il Campanello", "L'Elisir d'Amore", "Don Pasquale", "Nabucco Rigoletto", "La Traviata", "Tosca", "Cavallleria Rusticana". Interpreti: Anna Maria Di Filippo (soprano), Enrico Pertile (tenore), Pier Zordan (baritono). Al pianoforte Stefano Bettineschi. Presenta Pier Zordan. L'evento è a cura degli Amici del Teatro Cà Balbi parrocchia di Bertesinella, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: interi 8 euro, ragazzi fino 14 anni ridotto 4 euro. Informazioni: 0444.912779 - www.teatrocabalbi.com.

ELENCO CONCERTI