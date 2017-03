"Concerto in Rosa": New Blues Spiritual al "Da Ponte" di Bassano del Grappa

LE INIZIATIVE PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A BASSANO DEL GRAPPA

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo alle 20.45 si terrà il "Concerto in Rosa" con il Coro e Orchestra "New Blues Spiritual", diretta dal maestro Diego Brunelli, presso la Sala Da Ponte a Bassano del Grappa. Il gruppo si esibirà con brani dal gospel all'opera fino al rock. L'evento è a cura dell'assessorato comunale alle politiche dell'infanzia. Ingresso con donazione liberale a favore delle donne e dell'infanzia femminile fino ad esaurimento posti.

