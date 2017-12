Concerto di San Silvestro: OTO - Orchestra Teatro Olimpico al Comunale di Vicenza

Per il ciclo di spettacoli Fuori Abbonamento della 11° Stagione Artistica al Teatro Comunale, domenica 31 dicembre alle 22 si terrà il Gran Concerto di San Silvestro con OTO - Orchestra del Teatro Olimpico, diretta dal maestero internazionale. Gabor Takas-Nagy, insieme al soprano Polina Pasztircsak. L'appuntamento musicale è diventata ormai una tradizione da 10 anni nel salotto teatrale del capoluogo berico per festeggiare e salutare l'arrivo del nuovo anno.

Musiche di Brahms, Johann Strauss (padre e figlio), Mascagni, Stolz, Heuberger, Kàlmàn, Khachaturian, Lehar.

Prezzi: Intero: 50 euro - Ridotto Over 65: 40 euro - Ridotto Under 30: 20 euro

Biglietti in vendita: in biglietteria - on-line sul sito www.tcvi.it - negli sportelli Intesa Sanpaolo (ex Banca Popolare di Vicenza) - Acquistabili anche con 18 App e Carta del Docente.

Info: www.tcvi.it

E LENCO CONCERTI