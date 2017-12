Concerto di Natale con gli allievi degli istituti scledensi al Teatro Civico

Venerdì 22 dicembre al Teatro Civico di Schio alle 21 si esibiranno le ensemble degli istituti scolastici scledensi per il tradizionale Concerto di Natale in un appuntamento speciale all'interno della rassegna “Occasioni di Musica”, ideata dalla Fondazione Teatro Civico in collaborazione con il Comune di Schio, un progetto dedicato al talento musicale veneto e territoriale con l’obiettivo di accendere la passione per la musica, soprattutto nelle giovani generazioni.

Un'occasione indimenticabile per 122 ragazzi dagli 11 ai 19 anni di 3 istituti scolastici scledensi: il coro e l'orchestra dell'Istituto “A. Fusinato” diretti dai docenti di strumento Alberto Crivelletto, Luigi Marasca, Matteo Zanatto e Federico Zattera, il coro e l'orchestra del Liceo Classico e Linguistico G. Zanella diretti da Toni Moretti e Maria Dal Bianco e del Liceo Scientifico “N. Tron” diretti dal Maestro Michele Sguotti.

La serata sarà animata da alcuni brani musicali di vario genere, sia per stile che per epoca. Saranno eseguite composizioni tratte da colonne sonore di film come “I Magnifici Sette”, celebre western; da musical come “Kiss me Kate”, grande successo a Broadway; per spaziare anche nel genere del balletto russo con due pezzi tratti dallo “Schiaccianoci” di P. I . Tchaikovsky, ossia la “Marcia” e la “Danza della Fata del Confetto”.

Non mancheranno i brani natalizi quali “Medley silent night”, “White Christmas, “Jingle bells”. Si prosegue con “Ballata” musica di Andrea Venturini e poesia di G. Pascoli “Sera d’ottobre”, un brano della tradizionale afro-americana “Candombe” di San Baltasar, “Signore delle Cime” di Bepi De Marzi, “La Bella e la Bestia” di Alan Menken e “Libertango” di Astor Piazzolla.

Ospite speciale della serata il soprano solista Margriet Buchberge che si esibirà con gli allievi dell'istituto Fusinato in un canto natalizio molto celebre in terra tedesca, arrangiato e orchestrato per la particolare occasione dal Prof. Federico Zattera.

Introducono la serata i ragazzi del gruppo di lettura espressiva del Liceo Zanella.

Info: Teatro Civico 0445.525577.