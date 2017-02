Concerto di musica sacra a Montegaldella

Anche quest'anno, come ormai da tradizione, torna il concerto di musica sacra che si terrà presso la chiesa a Montegaldella sabato 18 marzo 2017 a partire dalle 20:45. Per l'occasione si esibiranno il trio Voix Céleste con l'esecuzione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Il concerto è in memoria dell'amico Luciano Campesato e a sostegno del fondo per il mantenimento dell'organo storico della chiesa appena restaurato.

