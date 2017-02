"Concerto di Carnevale" con il pianista Pierluigi Piran a Roana

Musiche di M. P. Musorgskij, F. Chopin L'Associazione Artemusica Cultura di Roana continua la sua stagione concertistica 2017 proponendo agli appassionati di musica classica il tradizionale "Concerto di Carnevale", che avrà luogo sabato 25 febbraio, alle ore 21,00, presso la sala consiliare del municipio di Canove. Il concerto avrà come protagonista il pianista Pierluigi Piran, che proporrà un virtuosistico programma di grande impatto, eseguendo musiche di M. P. Musorgskij, F. Chopin. Omaggio a due geni fortemente legati alla loro patria e alla loro cultura musicale. I "Quadri di una esposizione" è la composizione per pianoforte più famosa di Musorgskij, ed è diventata un pezzo forte del repertorio di molti pianisti:è un diario delle impressioni di un visitatore che passeggia tra i quadri di una mostra, scaturito dall'immaginazione di Modest Musorgskij dopo essere rimasto magicamente affascinato dai quadri dell'amico Viktor Alexandrovic Hartmann. Questa composizione porta magicamente anche l'ascoltatore a viaggiare con l'animo tra luoghi reali e immaginari, ed ha un forte potere seduttivo, tanto che quest'opera ha portato grandi orchestratori suoi contemporanei a trascriverla per orchestra. La versione che si è definitivamente imposta, con grande fortuna e successo, e che ha contribuito a rendere popolare l'opera, è senza dubbio quella di Maurice Ravel. Il concerto prosegue con alcune famose pagine di Chopin che si concluderanno con la celebre polacca Eroica. Non poteva mancare un omaggio al carnevale con il meraviglioso "Souvenir da Paganini", piccole variazioni sul celebre tema del Carnevale di Venezia.

Biografia di Pierluigi Piran: diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia con Giorgio Agazzi, consegue inoltre il Diploma di II livello in Pianoforte, con valutazione 110 e Lode, sotto la guida di Antonio Tessoni, presso il Conservatorio "Pedrollo" di Vicenza. Parallelamente all'attività solistica si interessa alla didattica ottenento il Diploma in Didattica della musica (quadriennale) presso il Conservatorio "Marcello" di Venezia e il Diploma accademico di II livello abilitante all'insegnamento dello strumento alle scuole medie, presso il Conservatorio "Pedrollo" di Vicenza. Consegue infine il compimento inferiore in composizione presso il Conservatorio "Pedrollo" di Vicenza. Attualmente studia direzione d'orchestra con il M° Giancarlo Andretta Si perfeziona poi per altri cinque anni con il grande pianista Fausto Zadra presso l'Ecole Internationale de Piano di Losanna, a Roma e a Tres (TN e si diplomato con il massimo dei voti in Musica da Camera presso l'Accademia di Imola con Pier Narciso Masi. Vince numerosi concorsi nazionali ed internazionali e tiene concerti in importanti sale italiane e all'estero in Germania, Austria, Croazia, Slovenia, Ungheria, Svizzera, Argentina, Belgio, Giordania. Suona con importanti orchestre quali: Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Donizetti di Bergamo, Orchestra Maderna, Orchestra Costantinescu di Bucarest, diretto dai direttori: Roberto Misto, Pietro Mianiti, Daniele Belardinelli, Maurizio Dini Ciacci, Fabio Framba, Claudio Martignon. Alcuni dei suoi concerti vengono trasmessi da importanti emittenti radiofoniche e televisive, (Studio 1, TV Koper-Capodistria, Radio National Argentina). Incide per VELUT LUNA, FORUM editrice, SARXS records. Il concerto, come sempre, sarà ad ingresso libero, e sarà seguito da un piccolo rinfresco.

