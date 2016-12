Concerto di Capodanno: "OTO" con il tenore Alcalà al Teatro Comunale di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre 2016 alle 22 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale a Vicenza in viale Giuseppe Mazzini 39 si terrà il "Gran Concerto di Capodanno" dell'Orchestra del Teatro Olimipco "OTO" con il direttore Carlos Spierer e il tenore Dante Alcalà. all'interno della 10^ stagione artistica 2016-2017. La proposta originale del Teatro Comunale di passare l'ultimo dell'anno in compagnia della buona musica con arie d'opera di Donizetti, Verdi, Puccini e Bernstein, celebri ouvertures, valzer, swing e gli immancabili evergreen. Il direttore Carlos Spierer e il tenore messicano Dante Alcalá insieme ai 50 maestri d'orchestra della OTO hanno preparato un grandissimo repertorio. Programma brani del concerto: Gaetano Donizetti con "Ouverture" dal "Don Pasquale"; Giuseppe Verdi con "Ella mi fu rapita" da “Il Rigoletto” e con "Lunge da lei" da “La Traviata”; Giovanni Bolzoni con "Minuetto"; Antonín Dvocák con "Allegretto grazioso" dalla Sinfonia n. 8 in sol magg. op. 88; Pëtr Ilic Cajkovskij con "Ouverture" e "Valzer dei Fiori" da “Lo Schiaccianoci”; Giacomo Puccini con "Nessun dorma" da “Turandot”; Leonard Bernstein con "Maria" da “West side story”; Johann Strauss con "Pizzicato Polka"; Dmitrij Šostakovic con "Tahiti Trot" Op. 16, orchestrazione di "Tea for Two". Biglietti: Intero a 50 euro; Over 65 a 40 euro; Under 30 a 20 euro.

ELENCO CONCERTI