Concerto della soprano Sadako Seki al Teatro Comunale di Lonigo

Sabato 18 novembre alle 17.30 al Teatro Comunale di Lonigo, in piazza Giacomo Matteotti 1, si terrà il concerto gratuito della primo soprano Sadako Seki dopo 40 anni dalla sua vittoria al 14° Concorso internazionale di canto per aspiranti alla carriera lirica tenutosi a Lonigo nel maggio 1977. Il repertorio musicale includerà melodie tradizionali giapponesi e arie di Verdi, Puccini e Donizetti.

Sadako Seki è un soprano drammatico dotato di una voce potente, che copre una vasta gamma di colori, accompagnata da una tecnica raffinata, e sarà accompagnata dai soprani Rieko Arai, Yui Kakimoto, Kishiko Katogi, Yoshiko Kobayashi, Takako Sakano, Mari Shibata, Miyako Shimazu e Hiromi Watanabe. Li affianca la mezzosoprano Hisako Natsume e i pianisti Ayako Ono e Saiko Tsuzuki.

Nell'anno 1977, vinse premi in sei delle più importanti rassegne canore europee, specializzandosi poi nel cantare in grandi ruoli in Opere Verdiane quali: Amelia da "Un ballo in maschera" e Leonora ne "Il Trovatore". Uno dei suoi maggiori impegni è stato quello di diffondere la canzone e le composizioni di autori giapponesi in tutto il mondo, grazie anche a una sorprendente ampiezza del suo repertorio. Proprio per questo impegno, per ben due volte, è stata onorata con un premio speciale, assegnato dal ministro della cultura giapponese. Ogni volta che si discute riguardo progetti tesi ad aumentare la conoscenza e la diffusione della cultura e della musica giapponese nel mondo, quello di Sadako Seki è uno dei primi nomi che viene menzionato.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni scrivere a prenotazioni2018@gmail.com

