"Concerto dell'Epifania" con il Coro "L'Eco delle Valli" a Lusiana

In occasione di "Lusiana per Natale", mercoledì 4 gennaio 2017 alle 20.30 si terrà il "Concerto dell'Epifania" con i cori "L'Eco delle Valli", "Corale Parrocchiale", Gruppo Canto "Piccoli e Giovani", Banda "A. Ronzani" e Centro Formazione Danza "Chorus" presso la Chiesa Arcipretale San Giacomo di Lusiana in piazza IV Novembre. Ingresso libero.

