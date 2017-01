"Concerto dell'Epifania": canto gregoriano con "Laetetur Cor" a Schio

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione di "La Magia del Natale", venerdì 6 gennaio alle 16 presso la Chiesa della Madonna del Parto di Liviera a Schio in via Liviera si terrà il "Concerto dell'Epifania" con il Gruppo Vocale "Laetetur Cor", diretto da Ermanno Cocco, per la rassegna musicale "Natale In Canto" alla decima edizione. Ingresso libero. Il Gruppo Vocale “Laetetur Cor”, è una formazione femminile, nata alla fine dell’anno giubilare 2000 con l’intento di valorizzare e diffondere il Canto Gregoriano (un patrimonio d’inestimabile valore storico, culturale, liturgico) e la polifonia sacra dalle origini fino ai giorni nostri. Il nome è tratto dall’incipit di un introito del Graduale Romano, Salmo 104 della Vulgata: “Laetetur cor quaerentium Dominum” (Si rallegri il cuore di coloro che cercano il Signore).

ELENCO CONCERTI