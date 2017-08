"Concerto dell'Assunta": l'organista internazionale Gerardo Chimini a Crespadoro

Martedì 15 agosto alle 20.45 nella Chiesa Parrocchiale di Marana di Crespadoro si terrà il Concerto dell'Assunta con l'organista Gerardo Chimini per il Festival Concertistico Internazionale di Vicenza. Ampio il repertorio in scaletta con brani da Beethoven a Bach fino a Haydn, passando per Bertoni, Facchinetti, Pasini e Dubois oltre ad improvvisazioni dell'interprete su argomentii scelti dal pubblico. Al termine dell'esibizione ci sarà una degustazione di tartufo e prodotti locali a cura della Pro Loco di Crespadoro. Ingresso libero per concerto e dopo concerto.

ORGANO G.B. ZORDAN 1879: 1 manuale di 56 tasti (Do1 - Sol5) e pedaliera di 16 tasti (Do1 - Sol2 con ottava corta). Trasmissione meccanica. 18 registri..

PROGRAMMA MUSICALE:

L. Van Beethoven (1770 - 1827) - Variazioni sull’inno in inglese “God Save the King”

C. P. E. Bach (1714 - 1788) - Sonata n. 3 in re maggiore (allegro, andante, allegro)

F. J. Haydn (1732 - 1809) - Quattro piccoli pezzi da “Flötenhur”

F. Bertoni (1725 - 1813) - Sonata in fa maggiore

G. Facchinetti (1936 - 2017) - Divertimento per organo

G. Pasini (1843 - 1908) - Due pezzi per organo

T. Dubois (1837 - 1924) - Fiat lux

G. Chimini: improvvisazione sul tema dato dal pubblico

CHIMINI GERARDO. Organista, che svolge attività artistica internazionale come solista ed in formazioni cameristiche sia come pianista sia

come organista. Ha effettuato concerti in tutta Europa e Giappone collaborando con orchestre e solisti di fama internazionale. La sua attività di concertista d’organo, pratica strumentale che lo accompagna sin dall’inizio degli ottocenteschi realizzando trascrizioni da: Verdi, Liszt, Weber, Wagner, Prokofieff, Rossigni, Bartok, ecc. la commistione con compositori contemporanei di brani per organo ottocentesco hanno contribuito a rivedere la possibilità foniche di questi strumenti relegati ad un repertorio solitamente tradizionale. Nel 2013 è stato insignito del premio “Gasparo da Salò” per la diffusione della cultura musicale in Italia e nel mondo. In questi ultimi anni

ha intensificato la sua attività di docente effettuando master class in Italia, Germania e Giappone. È direttore musicale del Santuario di S. Maria di Nazareth (Padri Piamarta) a Brescia.

