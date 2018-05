Concerto del pianista Francesco Pollon a Palazzo Cordellina

Per la stagione dei sabati a Palazzo Cordellina,

ecco il programma del promettente pianista e compositore Jazz Francesco Pollon:



Stevie Wonder (1950)

Overjoyed



Francesco Pollon (1994)

Przemyska



Clifford Brown (1930-1956)

Joy Spring



Kenny Wheeler (1930-2014)

Kind Folk



Victor Young (1900-1956)

When I Fall In Love



Michał Salamon (1987)

In Joy



Francesco Pollon (1994)

Olga’s Notebook



Willie “The Lion” Smith (1897-1973)

Relaxin’



Jerome Kern (1885-1945)

Nobody Else But Me



Francesco Pollon (1994)

Ninna Nanna



Francesco Pollon (1994)

A Smile



Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.