Concerto dei "Nomadi" all'ex PalaBruel di Bassano del Grappa

Sabato 29 aprile 2017 alle 21 tornano a Bassano del Grappa il gruppo musicale dei "Nomadi" per un concerto-evento attesissimo. La band, che ha fatto la storia della musica italiana, si esibirà live al Pala Bassano 2 (ex Pala Bruel), portando in dote 53 anni di carriera, circa 70 album e 15 milioni di copie vendute. Sono aperte le prevendite per assicurarsi un posto al palasport, dove è previsto l'esodo dei fan club dei Nomadi per un live carico di intensità sonore, impegno sociale e denuncia, temi che contraddistinguono il gruppo. Durante la serata i Nomadi suoneranno una selezione dei loro più grandi successi, spaziando dagli ultimi brani dell’album uscito nel giugno 2016: “Così Sia – XXIV tributo ad Augusto Daolio”, ai classici che li hanno consacrati facendoli conoscere ad un vastissimo pubblico: "Io vagabondo", “Dio è morto”, “Canzone per un’amica”, "Ho difeso il mio amore", “Un pugno di sabbia”. Successi che sono quasi tutti racchiusi nel cofanetto uscito a fine ottobre 2016 "I Nomadi 1965/1979 - Diario di viaggio di Augusto e Beppe", che al proprio interno può contare anche su 7 inediti incisi nella prima metà degli anni '70 e mai pubblicati cantati dall'indimenticato fondatore del gruppo Augusto Daolio. Gli attuali membri dei "Nomadi" sono: Beppe Carletti (tastiere/keyboard) - Cico Falzone (chitarre/guitar) - Daniele Campani (batteria/drums)

Massimo Vecchi (basso e voci/bass and vocals) - Sergio Reggioli (violino, percussioni e voci/violin, percussion and vocals) - Cristiano Turato (voce/vocals). Il concerto è organizzato da AMC Eventi e da EDSport con il patrocinio e la collaborazione del comune di Bassano del Grappa. I biglietti per il concerto di Bassano del Grappa sono disponibili nei punti vendita Ticketone, Vivaticket ed Icona, acquistabili anche online su www.ticketone.it e www.vivaticket.it. Prezzi dei tagliandi da 20 euro a 35 euro più i diritti di prevendita. Infoline: 348.3802984 - info@amceventi.it.

