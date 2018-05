Concerto dei migliori studenti del conservatorio Arrigo Pedrollo

Programma del 1° Concerto dei migliori Studenti del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”





1 Classe di Musica vocale da camera della prof.ssa Elisabetta Andreani

2 Classe di Chitarra del prof. Stefano Grondona

3 Classe di Flauto del prof. Antonio Vivian

4 Classe di Pianoforte del prof. Marco Tezza

5 Classe di Pianoforte del prof. Daniele Roi

6 Classe di Musica da camera della prof. Stefania Redaelli

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Dans un bois solitaire

Lied der Trennung

Bei Bei Jiang soprano1

Chiara Comparin pianoforte





FRANZ SCHUBERT

Ständchen

Nacht und Träume



RICHARD STRAUSS

Nacht

Lan Lin Bo tenore1

Chiara Comparin pianoforte





FRANÇOIS DE FOSSA

Fantasia



MAURICE OHANA

Tiento antiguo

Alberto Santin chitarra2





PIERRE-OCTAVE FERROUD

Trois Pièces pour flûte solo

- Bergère captive

- Jade

- Toan-Yan, la Fète du Double Cinq

Federico Berdin flauto3





ROBERT SCHUMANN

3 Romanze op. 28

Nicole Rigoni pianoforte4





ALEKSANDR SKRJABIN

Preludio e Notturno op. 9 per la mano sinistra

HEITOR VILLA-LOBOS

Impressoes seresteiras

Marco Cassol pianoforte5





FRYDERYK CHOPIN

Notturno in fa diesis maggiore op. 15 n. 2

Lorenzo Marcolungo pianoforte5





FRANCIS POULENC

Trio per oboe, fagotto e pianoforte op. 43

- Presto

- Andante

- Rondò

Tommaso Gasparoni oboe6

Eva Cipriani fagotto6

Lisa Nodari pianoforte6







Sala Concerti Marcella Pobbe. Ingresso libero.