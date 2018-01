Concerto Augurale Nuovo Anno a Marostica: "Music is Magic" di Gioventù In Cantata

Domenica 14 gennaio alle 17.30 nell’Aula Magna della Scuola Media Natale Dalla Laste, si terrà il Concerto Augurale per il nuovo anno con il coro Gioventù In cantata, che chiuderà le festività natalizie con la 19^ edizione di questo appuntamento in musica per la presentazione ufficiale del nuovo CD "Music is maGIC" della formazione marosticense.

La nuova pubblicazione discografica prevede 12 brani dal repertorio italiano e internazionale, registrati dall’attuale compagine corale diretta da Cinzia Zanon e accompagnata dal M° Massimo Zulpo al pianoforte, da Enrico Cenci alle percussioni e dalle orchestre Fraglia dei Musici e Orchestraprogetto dirette dal M° Alex Betto.

Ingresso libero. Maggiori informazioni su: www.gioventuincantata.it