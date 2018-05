Concerto Antonello Venditti Cover Band "Cantina Faccin In Festa"

La Cover Band di Antonello Venditti di Vicenza alla quale lo stesso Antonello ha tributato stima e amicizia alla Cantina Faccin di Barbarano Vicentino per la prima volta con il suo Tour 2018 per la rinomata manifestazione "CANTINA IN FESTA" con oltre 2 ore di musica!

Le più belle canzoni di uno dei cantautori più amati in Italia e nel Mondo, in un "Concerto Live" che vi coinvolgerà dall'inizio alla fine con emozioni UNICHE!

Per info e prenotazioni tavoli 3480401462



Cinque musicisti professionisti e la splendida Voce e Chitarra di Angelo Sarro, ripercorreranno la carriera di Venditti dagli inizi fino ai nostri giorni.



Voce e chitarra: Angelo SARRO,



Pianoforte e Arrangiamenti: John BELLAVIA



Batteria: Alan Michael GIACOMELLI



Sax e cori: Mario SAVEGNAGO



Basso: Michele SGUACCIN



Chitarra: Andrea DALL'ARA



Tutto Rigorosamente LIVE !!!!!!



Tra i tanti concerti ed eventi, la Band ha suonato per A.S. ROMA CALCIO, FASHION DISTRICT OUTLET, UNIVERSIADI, GOLF CLUB FIORANELLO, IL NATALE DI GUBBIO CON L'ALBERO PIÙ GRANDE DEL MONDO ed è stata la promotrice del Concerto pro Chico Forti tenutosi a Vicenza presso il Teatro Astra nel gennaio 2013, che ha visto la presenza di RAI e MEDIASET.

Vi aspettiamo numerosissimi come sempre :)