Concerto al Conservatorio Pedrollo di Vicenza

4° Concerto dei migliori Studenti del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”

Partecipano le classi:

1 Classe di Musica da camera del prof. Gianluca Saccari

2 Classe di Chitarra del prof. Stefano Grondona

3 Classe di Pianoforte della prof.ssa Federica Righini

4 Classe di Canto del prof. Giancarlo Pasquetto

5 Classe di Pianoforte della prof.ssa Iolanda Violante



GUSTAV MAHLER

Rückert Lieder

- Ich atmet’ einen linden Duft

- Liebst du um Schönheit

- Blicke mir nicht in die Lieder

- Ich bin der Welt abhanden gekommen

- Um Mitternacht

Elisabetta Piano soprano1

Elena Pegoraro pianoforte



CLAUDE DEBUSSY

Notturno e Scherzo

Elena Padoan violoncello1

Leonardo Vaccari pianoforte1



GIOVANNI BOTTESINI

Elegia

Andrea Ruocco contrabbasso1

Federica Finetti, pianoforte1



TŌRU TAKEMITSU

Equinox

LEO BROUWER

La Espiral eterna

FERNANDO SOR

Due seguidillas

Alberto Rassu chitarra2





WOLFGANG AMADEUS MOZART

12 Variazioni “Ah, vous dirais-je, maman” K. 265

Lavinia Zigliotto pianoforte3





GIACOMO PUCCINI

E lucevan le stelle (Tosca)

GIACOMO PUCCINI

Non piangere Liù (Turandot)

Shi Luxin tenore4

Cristina Battistella pianoforte



GIUSEPPE VERDI

Caro nome (Rigoletto)

GIACOMO PUCCINI

Quando me n’ vo (La Bohème)

Ma Baixue soprano4

Cristina Battistella pianoforte



FRYDERYK CHOPIN

Polacca in do minore op. 71 n. 1

Giada Boscato pianoforte5



LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonata in mi maggiore n. 30 op. 109

- Vivace ma non troppo

- Prestissimo

- Andante molto cantabile ed espressivo

Leonardo Vaccari pianoforte3



Sala Pobbe

Ingresso libero.