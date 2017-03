"Concertino d’Inverno": Orchestra Giovanile Vicentina alla Chiesa di San Carlo

GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 2 AL 10 MARZO

Sabato 4 marzo alle 18.30 nel sagrato della Parrocchia San Carlo a Vicenza in via C. Colombo è in programma il "Concertino d’Inverno". Concerto di Neuma, quartetto di fiati (flauto, fagotto, clarinetto, oboe) dell'Orchestra Giovanile Vicentina. In programma Overture e arie di Mozart, Rossini, Tchaikovsky e musiche da film di Nino Rota. L'evento è a cura dell'Orchestra Giovanile Vicentina in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Informazioni: Circoscrizione 6 - 0444.222760 - circoscrizione6@comune.vicenza.it.

ELENCO CONCERTI